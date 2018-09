Bebê morre após ser atingido por galho no Central Park

Uma bebê de seis meses morreu e a sua mãe ficou gravemente ferida no Central Park, de Nova York, depois que um galho se desprendeu de uma árvore a uma altura de 10 metros e caiu sobre as duas.

O incidente, no sábado, ocorreu justamente no momento em que o pai tirava uma foto da mãe e da filha. A família veio do interior do Estado de Nova Jérsei para visitar Nova York.

Testemunhas disseram que a menina nem chegou a chorar após o incidente. Um turista disse ao jornal "New York Daily" que após a queda a bebê foi apanhada pelo pai e tinha o ouvido sangrando.

De acordo com a rede de TV CNN, a mãe, de 33 anos, foi levada para um hospital próximo e estava em estado crítico, mas estável, e deve sobreviver.

Segundo o jornal "The New York Times", é o terceiro caso semelhante em menos de um ano.

Em fevereiro, outro homem foi morto ao receber a pancada de um galho que não suportou o peso da neve que caíra no rigoroso inverno nova-iorquino.

No verão do ano passado, um homem ficou gravemente ferido após a queda de um galho que se desprendeu a mais de 5 metros de uma árvore de carvalho.