Bebê morre depois de ser jogada em rio pela mãe Uma criança de apenas 3 meses de idade morreu na tarde de ontem após ser jogada pela mãe em um rio na cidade de Ponte Nova, município da Zona da Mata mineira. Testemunhas disseram que, depois de jogar a filha, a dona de casa, Leonarda Perpétua Gomes, de 32 anos, pulou no rio e tentou se suicidar. O crime aconteceu por volta de meio-dia. Um funcionário da Câmara Municipal chegou a resgatar o corpo da criança, Ana Alice Perpétuo Costa, mas ela já estava morta. A mãe foi socorrida por policiais militares e levada para a 12ª Delegacia Regional de Ponte Nova, onde foi presa em flagrante. Segundo a mãe, o marido e outros filhos do casal, de 6 e 11 anos, teriam sido assassinados. Conforme o delegado Milton da Cunha Castro Júnior, as afirmações de Leonarda ainda não foram confirmadas pela polícia. De acordo com ele, a criança estava internada no hospital de Rio Casca, próximo a Ponte Nova, e foi retirada pela mãe sem a autorização dos médicos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo