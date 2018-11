Bebê morre em escola infantil de Ourinhos-SP Uma criança de um ano morreu hoje depois de passar mal numa escola infantil particular de Ourinhos, no sudoeste de São Paulo. Natália Araújo Tirone, que fez um ano no dia 25 de maio, chegou a ser socorrida pelos responsáveis pela creche, mas morreu quando chegou ao pronto-socorro da Santa Casa. A Polícia Civil registrou a ocorrência como "morte suspeita". De acordo com a Polícia Militar (PM), que foi comunicada do caso, os funcionários do Centro Educacional Alicerce, uma escola infantil que funciona também como creche, informaram que a criança tinha sido alimentada quando começou a passar mal. Uma das dirigentes da creche saiu com ela para o hospital, mas ao passar pelo Corpo de Bombeiros, parou para que a criança fosse atendida pela equipe de emergência. Os paramédicos constataram que o bebê estava com parada respiratória e tentaram reanimá-la. Como a menina não reagiu, levaram ao pronto-socorro. A médica que a atendeu nada pôde fazer. O pai da criança, Fernando Tirone, quer que as circunstâncias da morte sejam esclarecidas. A causa do óbito vai ser investigada pelo 1º Distrito Policial (DP).