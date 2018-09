Bebê morre em incêndio em casa na zona sul de SP Um bebê morreu na manhã de hoje durante um incêndio em uma casa da Rua Pietro Vanucci, na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que enviou cinco equipes ao local, o fogo começou por volta das 9 horas e foi controlado cerca de uma hora depois. As causas do incêndio serão investigadas.