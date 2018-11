Bebê morre em naufrágio no Lago Paranoá Um barco com 92 passageiros e 12 tripulantes virou e afundou ontem à noite, por volta das 21 horas, no Lago Paranoá, em Brasília. À meia noite, o plantão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal confirmou à reportagem do Estado que um bebê de seis meses havia morrido no acidente. Outros dois passageiros foram levados em estado grave para um hospital no centro da capital.