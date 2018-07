Bebê morreu após trauma na cabeça, diz IML

Laudo do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo concluiu que um bebê de 10 meses que morreu em março, depois de chegar bem pela manhã em uma creche municipal e à tarde passar mal, sofreu uma hemorragia intracraniana, causada por trauma. Segundo o laudo, obtido pelo Estado, a lesão na cabeça foi produzida por "agente contundente".

De acordo com legistas ouvidos pela reportagem, isso significa que pode ter ocorrido um choque da criança contra o chão ou uma parede, por exemplo.

Relatório da médica que atendeu Evellyn Maria Melo Matte no hospital estadual de Pedreira, na zona sul, onde ela passou uma semana na UTI após o episódio na creche, apontava possibilidade de síndrome do bebê sacudido - lesões que ocorrem quando uma criança, geralmente um lactente, é violentamente sacudida, e que podem matar.

O pai da criança, o garçom Eberton Matte, de 26 anos, relata que Evellyn estava bem quando chegou à creche Terezinha Pucca, mantida pela Associação São Sabas de filantropia e conveniada à Prefeitura de São Paulo.

Naquele dia 15 de março, porém, ele recebeu um telefonema à tarde e soube que a filha havia passado mal e estava em um centro de saúde.

Relatórios manuscritos pela diretora da creche e duas monitoras dizem que a criança brincou, comeu e dormiu. Até que, por volta das 16 horas, uma das funcionárias viu que ela estava "com dificuldades de respirar e com o corpo mole".

Segundo o hospital, no primeiro atendimento, em uma AMA (unidade ambulatorial), Evellyn já chegou em parada respiratória. Depois, internada, evoluiu com convulsões. A criança morreu no dia 22 de março.

"Ainda vou ao cemitério e não conseguimos mexer no quarto dela", diz Eberton.