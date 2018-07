Bebê nasce às 11h11 de 11/11/11 na Austrália

SYDNEY - Um bebê que nasceu às 11h11 desta sexta-feira, 11/11/11, na Austrália, está sendo o centro das atenções da imprensa local e mundial. Poucas horas após vir ao mundo, Max Benjamin Richards, já apareceu em emissoras de TV, jornais e sites de notícia.

Max nasceu saudável no hospital de Hawkesbury, em Windsor, New South Wales, no noroeste de Sydney. Segundo o hospital, o nascimento nesta hora foi uma "coincidência", já que o parto não era esperado senão para meia hora mais tarde. "Não é possível agendar um nascimento, mesmo que se tratasse de uma cesariana, para um minuto específico do dia", disse à BBC Brasil uma porta-voz da instituição, que faz entre 70 a 80 partos por dia.

Após uma maratona de entrevistas para a imprensa, os pais de Max, Ben e Sarah Richards, se disseram felizes e estão descansando. O mesmo obstetra que fez o parto de Max trouxe ao mundo também seus dois irmãos mais velhos, e, 30 anos atrás, seu pai, Ben.

A mídia australiana não deixou de lembrar que o menino nasceu no Dia do Armistício, o aniversário do armistício da 1ª Guerra Mundial que homenageia a memória dos soldados mortos no conflito. Não apenas na Austrália, mas também em outros países que participaram do conflito, observa-se um minuto de silêncio às 11h do dia 11/11.

"O dia 11 de novembro é muito importante para a Austrália", disse o comunicado do hospital. "Os bebês dos dias atuais nascem em um mundo que foi moldado pelos sacrifícios que nossos soldados fizeram por seu país."

