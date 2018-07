Bebê nasce durante temporal em Minas Gerais

Fernanda da Costa, de 27 anos, estava com contrações fortes e tentava chegar ao hospital. Cecília, no entanto, não quis esperar. O parto de emergência teve de ser feito dentro do carro, no meio da Rua Álvaro Camargo, que estava completamente alagada. O Corpo de Bombeiros foi chamado quando pedestres viram a gestante passando mal dentro do carro.

Os bombeiros tiveram que fazer o parto no banco da frente do carro, com ajuda do pai. Apesar do susto, o episódio teve um final feliz: a menina nasceu com 48 centímetros e pesando 3,2 quilos.

Mãe e filha foram levadas para o Hospital Risoleta Neves, próximo ao local onde ficaram ilhadas. Poucas horas depois, Cecília já estava posando para fotógrafos e cinegrafistas nos braços de Fernanda. As duas devem deixar o hospital amanhã.