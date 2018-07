Bebê nasce em carro alagado

BELO HORIZONTE

O forte temporal que atingiu a Grande Belo Horizonte, da noite de segunda-feira até a madrugada de ontem, provocou danos, prejuízos e também uma cena inusitada: o nascimento de uma menina dentro de um carro alagado no bairro de Venda Nova.

Fernanda da Costa, de 27 anos, estava com contrações e tentava chegar ao hospital. Cecília não quis esperar. O parto de emergência teve de ser feito dentro do carro, na Rua Álvaro Camargo, que estava alagada. O Corpo de Bombeiros foi chamado por pedestres que viram a gestante passando mal.

Os bombeiros tiveram de fazer o parto no banco da frente do carro, com ajuda do pai. Apesar do susto, o episódio teve um final feliz. O bebê chegou ao mundo saudável. A menina nasceu com 48 centímetros e 3,2 quilos.

Mãe e filha foram levadas para o Hospital Risoleta Neves e passam bem. Elas devem deixar o hospital hoje.

CHUVA NO SUL

O ciclone subtropical que desceu do litoral do Sudeste para o litoral do Sul do País no fim de semana começou a perder força ontem, sem ter causado qualquer estrago na região costeira do Rio Grande do Sul.

Os serviços de meteorologia indicam que o fenômeno permanece próximo ao litoral hoje, quando ainda pode provocar chuvas e algumas rajadas de vento, mas tende a se afastar para o alto mar amanhã. Os ciclones rotineiros são os extratropicais, com centro frio, que se formam entre a costa da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul e se deslocam para o oceano na direção nordeste.COLABOROU ELDER OGLIARI