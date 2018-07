Bebê nasce na Austrália com 6,3 kg

Um bebê pesando 6,3 quilos e medindo 55 centímetros nasceu no hospital de Townsville, na Austrália.

A menina Chelsea Rose Mackay tem menos de uma semana de vida, mas já usa roupas para bebês com até seis meses de idade. Ela é cinco vezes maior do que uma companheira de berçário, Melinda Burns, que nasceu prematura aos sete meses de gestação, com menos de um quilo.

O médico neonatologista Yoga Kandasamy, do hospital de Townsville, disse à BBC Brasil que geralmente a causa de bebês nascerem bem maiores é genética, devido a algum tipo de síndrome ou, mais frequentemente, se a mãe é diabética.

"Ou pode ser apenas um bebê normal, sendo maior do que os outros sem causas mais graves", disse o médico. Segundo Kandasamy, este é o caso de Chelsea, que é saudável, assim como a mãe, Danielle Mackay.

Dieta

Danielle teve de passar por uma cesária devido ao tamanho anormal do bebê, que foi uma surpresa para a mãe de primeira viagem.

"Os médicos já haviam me dito que ela seria grande, pois minha barriga era enorme, mas eles esperavam que pesasse cerca de quatro quilos, e não mais de seis", disse ela, que trabalhava em uma estação rural e tinha uma dieta alimentar, mesmo durante a gestação, rica em carne e vegetais.

"Isso pode ter contribuído para o tamanho do bebê", brincou Danielle.

Chelsea deve ir para casa ainda nesta semana.

Segundo o Guinness World Records, até 2005, o maior recém-nascido da história pesava 10,8 quilos e nasceu no Canadá, em 1879. Ele, no entanto, morreu 11 horas depois de nascer.