Bebê nasce na mesma data que irmãos de 3 e 5 anos

Os pais estão preocupados com as festas de aniversário

Um bebê britânico nasceu na mesma data que seus irmãos mais velhos, de três e cinco anos.

A mãe, das crianças, Jennifer Allali, causou surpresa quando começou a ter contrações enquanto enchia os balões de aniversário de Najla, nascida em 2005, e Adam, nascido em 2007.

"As parteiras não acreditaram quando contei. Três filhos na mesma data deve ser um recorde", disse ela.

O bebê Sami nasceu no Hospital de Eastbourne no dia 7 de outubro, dez dias depois da data prevista, com 3,2 kg. A filha mais velha, Najla, também veio ao mundo com atraso, duas semanas depois do previsto.

Destino

A mãe das crianças disse que o fato de os filhos fazerem aniversário no mesmo dia "deve ser destino".

"Nós não planejamos isso. Foi uma surpresa completa e ainda não acreditamos que tenha acontecido."

"É fantástico. Eles vão ser irmãos e irmãs, mas com a emoção adicional de ter a mesma data de aniversário", diz ela.

Segundo o professor de matemática na Universidade de Oxford Roger Heath-Brown, é muito raro que irmãos nasçam no mesmo dia do ano.

"As chances de três crianças, que não são gêmeas ou trigêmeas, nascerem na mesma data seria em torno de uma em 133 mil", estima ele.

O pai das crianças, o tradutor de árabe Driss Allali, brinca dizendo que "vai ser difícil esquecer o aniversário das crianças". Mas ele também vê problemas pela frente.

"Talvez tenhamos que limitar o número de convidados para as festas de aniversário e pode haver brigas sobre o que fazer nesse dia especial", diz ele.

"Vai ser um evento enorme a cada ano, como um segundo Natal. Para os nossos parentes vai ser um pesadelo, porque eles vão ter que comprar três presentes de uma só vez", completa Jennifer.