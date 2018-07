Bebê que caiu de prédio tem alta em Pernambuco

Quatro dias depois de ter caído da janela de sua casa, no terceiro andar de um edifício residencial, em um bairro de Recife (PE), o menino Cauã Felipe Massaneiro, de um ano meio, recebeu alta hoje do hospital Memorial São José, onde ficou internado para se recuperar de fraturas no fêmur e quatro costelas. O garoto teve a queda amortecida porque a fralda descartável que usava ficou presa em ganchos de ferro instalados no muro do edifício evitando que ele despencasse direto de uma altura de mais de dez metros. De acordo com os médicos que acompanham a evolução da criança, apesar da gravidade do acidente o menino não apresenta nenhum tipo de seqüela.