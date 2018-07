Bebê que nasceu após acidente de carro morre em SP

A mãe do bebê, Lilian Maria dos Santos, de 30 anos, estava grávida de sete meses e morreu no acidente. A colisão aconteceu por volta da 1h20, na Avenida Professor Abraão de Morais, no cruzamento com a Avenida Bosque da Saúde.

Lilian foi socorrida e levada ao pronto-socorro São Paulo, onde foi realizada uma cesária de emergência. O marido dela, que também estava no carro no momento do acidente, foi hospitalizado em estado de choque. A filha do casal, de 8 anos, e uma sobrinha não tiveram ferimentos graves.

O condutor do outro automóvel, Carlos Alberto de Souza Dias, de 29 anos, foi levado para o pronto-socorro Santa Cruz. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele apresentava sinais de embriaguez. No carro dele foram encontradas latas e garrafas de bebidas alcoólicas. A Polícia Militar disse que após o atendimento médico, ele foi encaminhado ao 16º DP, na Vila Clementino, onde ocaso foi registrado. Além dele, havia outras duas pessoas dentro do carro. Nenhuma delas se feriu.