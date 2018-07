Bebê que nasceu após acidente de moto morre em SP

O acidente aconteceu quando a moto bateu no guardrail da Ponte João Dias e caiu na Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, por vota das 19 horas de ontem, em São Paulo. Eles foram atropelados por um motorista, que fugiu e não prestou socorro.

Talita Galvão Guimarães de Nascimento, de 23 anos, estava grávida e foi levada, ainda com vida, ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Após passar por cirurgia, ela não resistiu. Eduardo Jesus dos Santos morreu na hora do acidente.