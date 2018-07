Bebê real britânico provoca histeria e movimenta casas de apostas

Um dia depois de divulgar a notícia, o casal popularmente conhecido como "Wills e Kate" recebeu conselhos da mídia mundial e da população sobre que nome dar ao rebento, sobre com quem ele/ela/eles vão se parecer, o que usar durante a gravidez e até mesmo o que o bebê pensa dentro do útero.

Em um lembrete da quantidade de atenção que a próxima geração da realeza está destinada a viver, os jornais espalharam a história em suas primeiras páginas na terça-feira e encheram coluna após coluna com informações, opiniões e especulações.

"Extinga todo o pensamento racional", escreveu o comentarista John Walsh, do jornal Independent. Em seu artigo intitulado "A feelgood foetus?" (Um feto do bem-estar?), ele elogiou o timing "impecável" da família real, afastando temporariamente as atenções da batalha da Grã-Bretanha com a dívida e a estagnação econômica e de uma polêmica regulamentação da imprensa.

Os tabloides apreciarão a chance de cobrir todos os lances da gravidez e do nascimento, e eles não economizaram nas saudações de estreia.

O The Sun, o jornal diário mais vendido na Grã-Bretanha, apresentou um longo relato do anúncio, concluindo com uma fotomontagem bizarra de como o herdeiro real deve ser, criada pelos "especialistas gráficos" do Sun.

Para não ficar atrás, o Daily Mail, obcecado com a realeza, dedicou as suas primeiras 13 páginas ao tópico casal - conhecido também como duque e duquesa de Cambridge - e bebê.

Em sua versão online, publicou uma análise comparando duas reproduções da criança que ainda está por nascer. Joe Mullins, baseado em Washington, produziu fotos ao estilo das celebridades.

As casas de apostas rapidamente indicavam as probabilidades do nome da criança.

Elizabeth, o nome da rainha e avó de William, parece uma aposta boa se for menina, assim como Diana, em homenagem à mãe falecida do príncipe. Frances, John, Charles e James também estão entre as opções mais populares.

Mas por que parar nos nomes? Também estão disponíveis as probabilidades para a data de nascimento da criança, a identidade dos padrinhos, a cor do cabelo, peso e qual revista de celebridades terá os direitos sobre as primeiras fotos oficiais.

SEGUNDO DIA DE HOSPITAL

Em meio às conjecturas e especulações, há a questão mais séria sobre a saúde de Kate, de 30 anos, que permaneceu pelo segundo dia no hospital na terça-feira por causa do enjoo matinal agudo.

O príncipe, que também tem 30 anos, passou várias horas com a mulher na segunda-feira e voltou ao Hospital King Edward VII, no centro de Londres, na terça-feira.

A duquesa cancelou os compromissos oficiais dos próximos dias enquanto se recupera.

Ela tem sofrido de hiperemese gravídica, um enjoo matinal severo, que, segundo especialistas, não coloca o bebê sob maior risco, mas é um pouco mais comum em mães que esperam gêmeos.

O bebê de William e Kate será o terceiro na linha de sucessão do trono britânico. No ano passado, a Grã-Bretanha e outros países da Comunidade Britânica que têm a rainha como monarca concordaram em alterar as regras de sucessão real, de modo que os filhos homens já não teriam precedência como herdeiros, independentemente da idade.