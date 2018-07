Bebê sequestrado é encontrado em hospital de Maceió

O bebê, de nome Adilson, de apenas três dias, estava no colo de Ana Paula quando ela foi detida em flagrante por agentes do Tigre (Tático Integrado de Grupamentos de Resgates Especiais), unidade da Deic (Divisão Especial de Investigações e Capturas), na Praça Senhor do Bomfim, no bairro do Poço. A operação foi desencadeada após uma denúncia.

Ao ser interrogada, Ana Paula procurou negar a autoria do crime, alegando que o bebê lhe havia sido entregue espontaneamente pela mãe, Maria Edilene do Bonfim, fato negado pela própria mãe e pelo pai do recém-nascido, o pedreiro Adilson Santos da Silva, que também foi ouvido pelo delegado.