Bebê sequestrado é resgatado em Saquarema

O recém-nascido Gustavo, de 5 dias, sequestrado na noite de sexta-feira, 6, foi resgatado na tarde deste domingo, em Saquarema (RJ). A criança estava com o casal Altair Ferreira dos Santos, de 49 anos, e Géssica Paulino Marinho, de 23. Santos foi administrador do hospital da cidade.

De acordo com as primeiras informações, a família da moça havia prometido presentear o casal em dinheiro se eles tivessem um filho. "Ainda vamos ouvir o casal, mas a princípio, Géssica receberia dinheiro do pai, um fazendeiro, se lhe desse um neto", afirmou o delegado de Saquarema, Luciano Coelho.

Géssica foi denunciada por um vizinho, que fez uma ligação anônima para o posto da Polícia Militar da cidade. "A informação repassada é de que uma jovem, que não estava grávida, apareceu com bebê. Eles estavam sufocados, por causa das reportagens sobre o sequestro, e não tinham como sair de casa com a criança", contou o delegado. O casal ficará preso.