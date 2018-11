Bebê sequestrado em São Gonçalo é encontrado no Rio Foi encontrado na manhã de hoje o bebê sequestrado na semana passada em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A suspeita de sequestrar a criança foi presa em sua casa no bairro Marambaia, em Itaboraí, na mesma região, e levada para a 71ª Delegacia (Itaboraí).