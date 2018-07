Bebê sofre corte no rosto em parto feito em Manaus

A mãe da bebê, Constância Caldas da Silva, de 24 anos, contou à irmã que estava com dores de parto quando chegou ao hospital na noite de domingo. Mesmo informando ao médico, identificado como Daniel, que estava tendo o segundo filho e o primeiro teria sido de cesariana, ela teria esperando cerca de oito horas com dores até o médico realizar a cesariana.

"Minha irmã contou que o médico chegou com ela ainda na sala de cirurgia e disse que sua bebê não ia ser mostrada a ela porque estaria na UTI por ter sido cortada no parto, mas não explicou mais nada", contou. Segundo Ruth, até agora não houve mais nenhum contato com o médico ou nenhum outro sobre o estado da bebê, embora ela tenha mamado hoje pela manhã. "Não entendemos porque ninguém explica porque foi um corte tão grande, com nove pontos, se é profundo, se vai deixar cicatriz. Estamos cheios de dúvidas e não temos informação nenhuma", reclamou Ruth.