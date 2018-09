Bebê sofre queimaduras durante banho em creche

A mãe da menina registrou boletim de ocorrência por lesão corporal culposa (quando não há intenção de ferir).

O bebê está internada no Hospital Paulo Sacramento e seu estado é considerado estável pelos médicos. Não há previsão de data para a alta e, até o momento, não foi verificada necessidade de nenhum tipo de cirurgia. A garota teve as pernas e as partes íntimas lesionadas.

O secretário municipal da Educação, Francisco Carbonari, informou por meio de nota que instaurou sindicância para verificar as causas do acidente.