Bebê tem corpo queimado em creche de Jundiaí-SP

A garota está internada no Hospital Paulo Sacramento e, segundo informou o departamento de comunicação do hospital, ela está em estado estável. Não há previsão de data para a alta e até o momento não foi verificada necessidade de nenhum tipo de intervenção cirúrgica. A garota teve as pernas e as partes íntimas lesionadas.

O secretário municipal da Educação, Francisco Carbonari, disse, por meio da sua assessoria, que instaurou sindicância para verificar as causas do acidente. "Lamentamos o ocorrido e pedimos desculpas à família", afirmou o secretário, em nota. Carbonari informou que a Prefeitura de Jundiaí estará à disposição da polícia na apuração dos fatos e oferecerá a assistência necessária à família da criança.