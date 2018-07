Bebês participam de corrida na Lituânia

Para marcar o Dia Internacional de Proteção à Criança, lituanos promovem competição com bebês engatinhando. Neste ano, no último domingo, 25 bebês com idades entre sete e 12 meses competiram. Banga Sakalauske, de 9 meses, precisou de apenas 11 segundos para percorrer a pista de cinco metros e chegar aos braços da mãe. Com o desempenho, ela garantiu com o prêmio de bebê mais rápido da Lituânia neste ano. Os pais dizem não ter treinado a menina para a vitória e afirmam que a bebê é normalmente muito ativa e adora engatinhar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.