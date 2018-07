Bebês são achados mortos no lixo, em Jacareí-SP Dois recém-nascidos foram encontrados mortos, no lixo, em Jacareí, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar de São José dos Campos, que atendeu a ocorrência, os bebês foram achados dentro de sacolas plásticas por um catador de lixo, que revirava entulhos na Avenida Santos Dumont, no bairro Jardim Liberdade.