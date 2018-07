Bebês são destrocados um ano após equívoco

Mais de um ano após o equívoco, duas mães que vivem em Goiás destrocaram bebês que acreditavam serem seus filhos. Os meninos passaram de um colo a outro no Juizado da Infância e da Juventude, diante do choro compulsivo das mulheres, três dias após exames de DNA comprovarem a troca, feita logo após o nascimento, em 25 de março de 2009, no Hospital e Maternidade Santa Lúcia, em Goiânia.

Três técnicas de enfermagem foram responsabilizadas e serão indiciadas por subtração de recém-nascido com dolo eventual. Uma delas, Rosemar Correia da Silva, já havia sido indiciada por troca de bebês, no mesmo hospital, em novembro de 2008.

Advogados das famílias prejudicadas anunciaram que vão pedir indenização à Justiça. "Nós vamos sofrer pelo resto de nossas vidas", disse uma das mães, Elaine Pires, de 28 anos.

Mesmo amamentando, Elaine insistiu para que a destroca fosse feita o quanto antes, para não prolongar o sofrimento e facilitar a adaptação dos meninos. Também com essa intenção, as mães e as crianças se encontraram no fim de semana e trocaram informações para conhecer melhor o filho biológico. O Juizado da Infância ofereceu apoio psicológico às famílias.

A troca foi descoberta no mês passado, após uma das mães, Queila Fagundes, de 22, decidir fazer exame de DNA. Os traços e a cor da pele do menino despertaram suspeitas no marido. O resultado comprovou que o garoto não era filho do casal e a maternidade passou a investigar os bebês que haviam nascido no mesmo dia. A outra criança foi localizada em Teresópolis, a 30 quilômetros de Goiânia, e um novo exame desvendou o mistério.

Pulseiras. A pulseira de identificação de um recém-nascido foi adulterada por uma enfermeira do Hospital São Sebastião, em Três Corações (MG), levantando suspeita de troca de bebês. As mães e as crianças coletaram material para exames de DNA. Um inquérito foi aberto.