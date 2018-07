Bebês são internados após troca de droga

Maykon e Mayron foram levados na segunda-feira ao posto pela mãe, Jéssica de Souza, de 16 anos, para tratar uma gripe. Mas um dos três remédios receitados, um xarope, foi trocado na farmácia por um calmante. Jéssica disse que não percebeu a troca porque a letra da médica na receita estava ilegível.

Anteontem, as crianças foram internadas com sintomas de intoxicação medicamentosa. "Disseram que elas poderiam entrar em coma", contou Jéssica. Ontem, porém, os gêmeos melhoraram e tiveram alta do hospital.

Os pais das crianças registraram boletim de ocorrência. A Secretaria de Saúde de José Bonifácio instaurou sindicância para apurar o ocorrido. / CHICO SIQUEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO