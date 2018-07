Bebês são roubados para adoção na Guatemala

Uma mãe que teve seu bebê roubado há um ano conseguiu provar algo que há anos acreditou-se ocorrer na Guatemala: o roubo de bebês e sua venda para adoção. Ana Escobar teve sua filha, Zulemita, roubada por assaltantes armados há um ano e desde então procurou a filha incessantemente até encontrá-la. Muitas mães continuam procurando seus filhos, que elas acreditam ter sido levados para os Estados Unidos com a ajuda de documentos falsificados. O governo tenta combater o problema, as as autoridades de adoção da Guatemala dizem que têm poucos recursos e existem muitos interessados em seu fracasso. Porém, com as provas reunidas no caso de Ana e Zulemita, muitas mães têm esperança de que mais crianças roubadas um dia sejam devolvidas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.