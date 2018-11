Bebês siameses do Pará passam bem, diz Santa Casa A Santa Casa de Misericórdia do Pará informou hoje que é estável a situação dos irmãos siameses que nasceram no dia 19 passado em Anajás, no arquipélago do Marajó, norte do Estado. O boletim médico revela que Jesus e Emanoel recebem alimentação por intermédio de uma sonda e apresentam melhora do desconforto respiratório. Jesus respira normalmente, mas Emanoel ainda necessita da máscara de oxigênio. Não há previsão de alta. Os médicos descartam a possibilidade de cirurgia.