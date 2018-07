Beethoven e Wagner, em diálogo além da música

Roger Lisardo

Editora Unesp, 166 págs., R$ 48

Doutorando no Instituto de Musicologia da Universidade de Würzburg, na Alemanha, Roger Lisardo tem como foco neste livro o ensaio Beethoven, escrito por Richard Wagner (1813-1833) em 1870, quando se comemorou o centenário de nascimento daquele outro compositor alemão. Ao fazer dialogarem áreas diferentes - a filosofia, a música e a história -, Lisardo mostra por que Wagner se proclama herdeiro de Beethoven, "o fundador da obra de arte total", e por que a música beethoveniana é capaz de manifestar teorias do filósofo Arthur Schopenhauer, caso do "conceito de Ideia", que se define como "a profundidade revelada no sublime", em oposição à superficialidade estética datada historicamente.