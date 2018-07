Beija-Flor chega cautelosa para apuração no RJ Sempre favorita e vencedora em 2011, a Beija-Flor de Nilópolis chegou com um discurso cauteloso à apuração no sambódromo do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 22. A escola já perdeu um décimo pelo fato de a comissão de frente não ter se apresentado diante dos jurados do setor 3, segundo o diretor de Carnaval, Luiz Fernando do Carmo, o Laila.