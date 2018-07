Beija-flor traz daqui a pouco enredo exótico à Sapucaí Apesar do enredo bizarro - a história do cavalo mangalarga marchador, escolhido em razão do patrocínio da associação de criadores da raça - a Beija-Flor vai iniciar seu desfile, daqui a alguns minutos, como uma das favoritas ao título. Afinal, a escola ganhou seis dos últimos dez carnavais do Rio.