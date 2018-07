Beijo entre mulheres causa tumulto no carnaval do Rio Um beijo entre uma universitária de 18 anos e uma adolescente de 17 terminou em tumulto durante o desfile do bloco de carnaval Mulheres de Chico, no sábado, no Rio de Janeiro. Durante o empurra-empurra, dois rapazes terminaram presos e um policial foi atropelado e quebrou o pé. A confusão começou quando um homem de cerca de 50 anos, ao ver a cena de beijo, chamou a polícia, alegando suspeitar de pedofilia e ato libidinoso.