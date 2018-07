''Beijo'' traz lembrança de uma triste experiência Ao receber o convite do Ministério da Saúde para criar uma obra-símbolo contra o preconceito, Vik Muniz imediatamente pensou em um beijo. Trata-se, segundo o artista, de uma imagem forte, algo ambígua e com um componente físico que remete à intimidade e ao amor. Mas o beijo também traz uma lembrança triste ao consagrado artista plástico, que ficou mundialmente famoso transformando objetos como lixo e sucata em arte. Quando chegou a Nova York para tentar a vida, em 1983, os EUA estavam no auge da paranoia com o HIV. Como as informações sobre as formas de contágio eram poucas, prevalecia o medo de qualquer contato com os portadores da doença. Foi nesse contexto que Vik foi visitar no hospital um de seus melhores amigos, que estava em fase terminal. "Pela minha ignorância, tive medo de beijá-lo. Sofro com isso até hoje."