Beira-Mar deixa presídio no MS para depor no RJ O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, saiu nesta segunda-feira, 14, do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para prestar depoimento no Rio de Janeiro. Procurado, o Ministério da Justiça informou que comentará a transferência somente após o término da operação. Beira-Mar responde a diversas acusações, entre elas assassinato, uso e tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico e tráfico de armas.