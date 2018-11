Beira-Mar ficará em Catanduvas por tempo indeterminado

Em 2007, Beira-Mar foi para Campo Grande, onde permaneceu até ontem. Um grupo de 20 policiais do Departamento Penitenciário e da Polícia Federal participou da ação.

Beira-Mar cumpre um Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), onde fica em isolamento total e é observado por 24 horas. A Penitenciária de Catanduvas tem 208 vagas para presos considerados perigosos.

Esta foi a 12ª transferência de Beira-Mar desde abril de 2001, quando foi preso em uma ação conjunta da polícias de Colômbia e Brasil. Desde então, ele já passou pelos presídios de Bangu (RJ), Maceió, Florianópolis e Brasília.

Em Catanduvas, Beira-Mar terá a companhia de traficantes presos durante a operação policial no Complexo do Alemão. Entre os detidos estão Elizeu Felício de Souza, o Zeu, que também é acusado pela morte do jornalista Tim Lopes, em 2002.

Maconha

A Polícia Federal do Paraná apreendeu no final de semana, em Foz do Iguaçu (PR), seis toneladas de maconha que chegavam do Paraguai e seriam levadas para São Paulo e Rio de Janeiro. Com a apreensão, chega a 51 toneladas o total de maconha apreendida pela PF no estado neste ano.