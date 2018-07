Beira-Mar será julgado por morte de ex-traficante em MS O traficante Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, responderá a mais um processo na Justiça do Mato Grosso do Sul. O juiz responsável pela ação, Júlio Roberto Siqueira, afirma, em sentença, que não há dúvidas da participação de Fernandinho Beira-Mar no assassinato do ex-traficante João Morel, morto a golpes de faca artesanal numa cela da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima de Campo Grande, em janeiro de 2001. O traficante vai a júri, em data ainda a ser marcada, com mais dois acusados, Mauro Sérgio de Oliveira e Marcos Rogério de Lima, suspeitos de participação no crime. Um preso assistiu à execução de Morel, atribuída ao fato de ele ter denunciado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico todo o funcionamento do comércio de drogas na fronteira entre o Estado e o Paraguai.