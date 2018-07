Beira-Mar volta ao Rio para acompanhar depoimentos O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, esteve hoje mais uma vez no Rio de Janeiro para acompanhar depoimentos, desta vez de testemunhas de acusação, de um dos processos que responde. Para passar menos de duas horas no 3º Tribunal do Júri, a Polícia Federal montou uma mega-operação para tirá-lo do presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e permitir que ele assistisse ao depoimento de três testemunhas. No processo, Beira-Mar é acusado de liderar uma guerra de facções dentro do presídio de segurança máxima Bangu 1, quando foram mortos quatro presos de uma quadrilha inimiga a sua. A volta do traficante para Mato Grosso do Sul estava prevista para esta noite.