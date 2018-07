Belarus prende 3 por atirar ovos contra estátua de Lênin

Três jovens, membros do movimento Frente Jovem, gritavam "Pare o comunismo" e "Coloque o comunismo em julgamento" ao atirar os ovos contra a estátua no centro da cidade, enquanto comunistas realizavam uma passeata nas proximidades.

Um correspondente da Reuters viu os jovens sendo perseguidos pela polícia. Eles foram detidos e acusados de vandalismo, disse a Frente.

Belarus é um dos poucos ex-Estados soviéticos que ainda consideram oficialmente o aniversário da revolução bolchevique como um feriado. Protestos públicos são raros sob o presidente Alexander Lukashenko, que tolera pouca dissidência política.

Lukashenko parabenizou seus cidadãos nesta segunda-feira, no aniversário da "Grande Revolução de Outubro", elogiando os ideais da revolução soviética, como "a libertação da classe trabalhadora da exploração".

Os países europeus têm criticado Belarus há muito tempo por permitir pouca oposição política no governo de Lukashenko, que está no poder desde 1994.

Belarus está lutando para superar uma crise no balanço de pagamentos desencadeada pelo excesso de gastos do governo. A inflação no país, que tem uma população de 9,5 milhões, deve atingir 100 por cento neste ano.

