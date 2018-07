Belém abre fórum social com 90 mil pessoas hoje Começa hoje na capital paraense a 9ª edição do Fórum Social Mundial, com a presença estimada de 60 mil pessoas de todo o País, além de 30 mil estrangeiros. Durante os cinco dias, estão previstas 2,4 mil atividades, incluindo debates sobre temas como meio ambiente, aquecimento global, crise econômica, miséria e exclusão nos países pobres, além da devastação da Amazônia. Uma marcha pelas ruas e avenidas marcará a abertura do fórum, às 14 horas, e percorrerá cinco quilômetros. Os hotéis e pousadas da cidade estão lotados - até os motéis mudaram as regras para abrigar participantes do encontro. Outras 15 mil residências foram alugadas, até por R$ 2 mil, para os dias do fórum. Com a procura, uma diária de hotel hoje em Belém chega a R$ 900, com direito a café da manhã, almoço e jantar. Para garantir a estrutura do evento e a segurança dos participantes, o governo estadual investiu R$ 143 milhões, um terço na compra de carros para a polícia. Dez hospitais de campanha foram montados nos campi da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e da Universidade Federal do Pará (UFPA), onde também foram construídos alojamentos para 30 mil visitantes. Outros 270 leitos hospitalares estão disponíveis nas redes pública e privada para atender às emergências. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.