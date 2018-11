Beleza em alta definição

Muito provavelmente, dez entre dez mulheres sonham com uma maquiagem que cubra as imperfeições da pele e a deixe, ao mesmo tempo, com aspecto natural. Em busca da fórmula ideal, há anos os fabricantes se debruçam em pesquisas e colocam no mercado uma infinidade de lançamentos. "Os melhores produtos sempre tiveram um apelo natural e, cada vez mais, possuem efeito de segunda pele", explica o maquiador Marcos Costa, consultor da Natura e autor dos makes desta reportagem. Por suas mãos habilidosas, também, passaram os rostos de muitas celebridades, como o da top model Gisele Bündchen.

O desafio da indústria de beleza tornou-se ainda maior com o advento da tecnologia high definition (HD) de televisão. "A altíssima qualidade dessa imagem deixa totalmente em evidência linhas de expressão, acne e poros abertos. O mercado televisivo, então, passou a exigir cosméticos que escondessem ainda mais essas imperfeições, mas que tivessem uma cobertura fina, sem aquele aspecto de máscara que as maquiagens pesadas proporcionam", conta a maquiadora Melissa Estellita, que trabalha principalmente em filmes publicitários. Para quem atua na frente das câmeras, especialmente as estrelas da TV, o uso desses produtos tornou-se imprescindível.

A partir daí, muitas marcas passaram a estampar, nos rótulos do primer (uma espécie de pré-base), de bases e pós, a denominação "maquiagem HD". Oficialmente, no entanto, não há uma definição específica para o termo. "A expressão está associada a um make que proporcione melhor homogeneização da pele e que disfarce as imperfeições. Ele também é leve e tem aspecto aveludado. A grande revolução é a composição dos produtos, com a inclusão dos difusores ópticos", analisa Marcos Spina, gerente de Desenvolvimento de Produto da Natura, que recentemente lançou a UNA, primeira linha da marca a ter esses componentes.

Homogeneidade. Assim como a Natura, outras marcas, como a brasileira Contém 1g e a alemã Kryolan, incorporaram os difusores em suas fórmulas. Com tamanhos e formatos diferentes, eles funcionam como partículas que têm o poder de refletir a luz incidente de forma difusa, criando uma aparência de pele homogênea.

Segundo os especialistas, é preciso estar atento na hora da compra e não se deixar levar apenas pela expressão "HD". "Verifique se a maquiagem possui esses pigmentos que refletem a luz, se tem cobertura leve e fina e se desliza ao passar", ensina Marcos Costa. E conclui: "Opte por uma base de acordo com o seu tipo de pele. As oleosas pedem base líquida, as mistas, fluida, e as secas, em creme. Para os dois primeiros tipos, o pó só deve ser usado após a base".