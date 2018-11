Beleza: Festeira nos trinques

A maquiadora Vanessa Rozan, do Liceu de Maquiagem - onde dá aulas às menos habilidosas com os pincéis, blushes, sombras e afins - teve carta branca para sugerir às leitoras do Feminino um look de festa. Posando de modelo na capa, ela fez uma pele impecável, deu uma leve corada nas maçãs do rosto e foi de azul metalizado nos olhos: supertendência! O cabelo ficou por conta do hairstylist Bob Toscano, que optou por um coque desestruturado. A franja de lado deu uma pitada sexy ao look. "Para segurar o cabelo preso, mas sem engomar, a dica é o spray Elastic Fix Osis", sugere Bob.

Já o hairstylist Sérgio G e o maquiador Caio Lanza, ambos do Studio W, embarcaram no visual retrô contemporâneo, inspirados nas divas dos anos 30 e 40. O pé na modernidade ficou por conta da pele da modelo Jessica Amorim, feita com air brush (que borrifa a base na pele), e as ondas do seu cabelo, obtidas com um modelador de turmalina high tech.

Vai para a praia ou cair na balada? Seja qual for o destino, ilumine os olhos com cores flúor. Essa é a proposta da maquiadora Gabriela Casarini, do Jacques Janine (unidade Chácara Santo Antônio). Para realçar os olhos claros da modelo Andréia Ferreira, ela usou sombra e delineador verde-água. "Coloquei cílios apenas no canto externo dos olhos", explica Gabriela. Na pele, base, um toque sutil de blush terracota e, nos lábios, batom Nude.

O cabelo, preso de um lado, valoriza o movimento natural dos fios. O cabeleireiro Cleber Fagundes providenciou o baby liss e, com a ajuda de um pente, desfiou algumas mechas e deixou outras onduladas. "O cabelo é solto e o detalhe fica para a trancinha lateral."

A expert em cabelos presos Zezé Vela, do salão De La Lastra, fez um penteado mais elaborado na modelo Poliana Martinez. Para obter uma textura, ela utilizou spray e papelotes. Na maquiagem, Sonia Maria Vela usou corretivo bege, base e pó na mesma cor. Nos olhos, sombra nas cores rosé e roxo, máscara preta e cílios postiços. O batom é rosa.

Um cabelo e make fáceis de serem reproduzidos pelas leitoras é a proposta do cabeleireiro e maquiador Janes Siqueira, do salão Olegário. No make, ele optou por marcar os olhos usando preto e marrom esfumados. Do cabelo, saem duas tranças laterais que foram presas atrás, em um coque baixo.

Natural. Um penteado semipreso é a sugestão de Cleber Fagundes, que valorizou o cabelo da modelo com baby liss. Ele também desfiou as mechas com um pente. Na lateral, puxou uma mecha e fez uma trancinha. A maquiadora Gabriela Casarini sugere um make natural. O foco são os olhos, destacados por sombra e delineador na cor verde-água, além de muito rímel. Dentro da pálpebra inferior, ela usou lápis bege para iluminar o olhar. Nos lábios, batom rosa.

Retrô moderno. Sérgio G sugere um look retrô contemporâneo, inspirado nas divas dos anos 40. O cabelo é preso atrás e o destaque são as mechas sensuais caídas no rosto. No make up, Caio Lanza usou o air brush, uma pequena pistola que espalha a base de forma uniforme na pele. Ele passou uma base bege e finalizou com Skinkfinish (um iluminador rosé), usado em pontos estratégicos do rosto. O make dos olhos, glamouroso, mistura preto e vermelho, esfumados. Na boca, batom mate na cor vinho.

Romântico. Zezé prendeu o cabelo num rabo lateral e, com grampos, fez mechinhas, deixando as pontas soltas. Reservou uma parte solta para fazer a trança, que sai do lado esquerdo e termina na flor. O segredo é não repuxar os fios da frente, para ficar natural.

Clássico. Na onda dos cabelos presos, o cabeleireiro e maquiador Janes Siqueira fez duas tranças laterais e as prendeu atrás num coque baixo. Na maquiagem, para dar profundidade ao olhar, misturou preto com marrom nas pálpebras superiores e kajal preto embaixo. No rosto,usou base bege, pó e blush rosé. Na boca, uma camada de gloss.

Sensual. No cabelo, o hairstylist Bob usou baby liss, fez rolos e foi prendendo as mechas sem muita ordem, montando um coque molinho com a franjinha sexy de lado. No make, depois de preparar a pele com primer, base e corretivo de tom rosado (é a dica), Vanessa passou kajal preto nas pálpebras e esfumou. Por cima, passou uma sombra azul metálico e pigmento (um pozinho solto) da mesma cor para reforçar. Usou a mesma cor nas pálpebras inferiores e aplicou várias camadas de rímel. Na boca, tom nude.

