Bélgica alerta população sobre vazamento nuclear

Seis dias depois de um vazamento de iodo radioativo em um instituto de pesquisas nucleares, no sul da Bélgica, as autoridades do país emitiram nesta sexta-feira um alerta às pessoas que vivem nas proximidades do instituto para não comerem nenhum alimento produzido localmente. Veja também: Vazamento de plutônio na Áustria não causou contaminação O vazamento ocorreu no sábado no Instituto de Radioelementos da cidade de Fleurus, no leste do país, mas na ocasião as autoridades disseram que não havia motivo para preocupação. Nesta sexta-feira, os habitantes de toda a região localizada em um radio de cinco quilômetros do instituto foram orientados a não comer frutas e verduras produzidas localmente nem consumir leite ou laticínios das fazendas da região. A agência nuclear belga passou a definir o vazamento como sério depois que testes em amostras de grama demonstraram um grau de contaminação mais alto do que o esperado. Mas a orientação tardia e a mudança de tom revoltaram moradores locais. O Instituto de Radioelementos produz radioisótopos para imagens médicas e para tratamentos de câncer.