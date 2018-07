Bélgica faz acordo para Orçamento e rei pede formação de governo

"O rei está contente que um acordo foi atingido... O rei instruiu a formação de um governo o mais rápido possível", segundo comunicado.

A Bélgica está sem um governo formal desde as últimas eleições que ocorreram em junho do ano passado.

Os políticos belgas precisam encontrar formas de economizar 11,3 bilhões de euros (15,1 bilhões de dólares) para a Bélgica conseguir reduzir seu déficit para abaixo de 2,8 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem, em linha com determinações da União Europeia.

Na sexta-feira, a agência de classificação de risco Standard & Poor's reduziu a nota soberana da Bélgica para "AA", de "AA+", citando preocupações sobre a capacidade de captação de recursos pelo país e pressões de mercado em meio à crise da zona do euro.

(Por Jan Strupczewski e Luke Baker)