Bélgica irá nacionalizar banco Fortis, diz fonte Uma oferta informal feita pelo banco francês BNP Paribas pelo rival Fortis foi descartada pela Bélgica em favor de uma nacionalização, disse neste domingo uma fonte próxima às negociações. "O governo belga preferiu a nacionalização", disse a fonte à Reuters. A fonte acrescentou que o BNP Paribas fez uma oferta informal de 1,6 euro por ação do Fortis e pediu garantia estatal no caso de perdas futuras no Fortis de até 6 bilhões de euros (8,78 bilhões de dólares).