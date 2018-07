Bell Marques inicia carreira solo cantando Ave Maria

Poucas horas após o desfile com o grupo, à frente do bloco Camaleão, no Circuito Osmar (Campo Grande), o cantor iniciou, pouco depois das 23 horas, sua passagem pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina), pelo bloco Vumbora. A multidão que esperava a chegada do cantor no Farol da Barra vibrou com a apresentação, que foi seguida por um dos grandes sucessos da carreira do músico, Amar Você Não Dói.

Bell havia dito, antes do início do carnaval, que estava montando uma versão de big band para acompanhá-lo na nova fase da carreira. Pela reação do público no início de sua primeira apresentação, a novidade parece ter sido aprovada.