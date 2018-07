Obama ganha em Iowa e levamos um choque de mil volts. Obama perde em New Hampshire e levamos outro. Assim não vai dar para resistir até o final. Sou viciado em campanhas, eleições e, acima de tudo, em discursos de vencedores e vencidos. Choro até quando sei que estão mentindo pelos cotovelos, como na maioria dos casos. Ainda estou com a ressaca política de New Hampshire. Dose pra leão. Obama parecia irresitível depois de Iowa. Apesar de achar que Hillary vai ser eleita, eu, como milhões de americanos, tivemos o impulso de saltar com Obama seja para onde for. Às vezes, ouvindo Obama, você tem a sensação de que vai levitar. O carisma dele é uma mistura de John Kennedy e Luther King e desperta a inspiração de Bob Kennedy. Parece que tudo pode dar certo. Como perdeu New Hampshire onde era favorito com mais de 10 pontos de vantagem nas pequisas? Foi uma lágrima que quase escapou de Hillary? Ela engasgou numa resposta e os olhos umedeceram. Minutos depois, a imagem estava no YouTube e todas suas variações, nos blogs, nas rádios, nos telejornais, nos editoriais. Era mais um fingimento da geladeira e falsa Hillary ou uma reação espontânea e frágil? Prato feito para os críticos e inimigos que veem emoção como uma fraqueza. Mulher para ser presidente precisa ser mais macho do que homem. Prato feito para os aliados, principalmente para as aliadas que viram uma Hillary de carne, osso e coração. Numa proporção de 47 a 34, as mulheres de New Hampshire viram e gostaram do coração em Hillary. Em Iowa a margem tinha sido 50 - 50. Aqui vale a pena esclarecer o título da coluna Bella Hillary. Se não fosse por Bella Abzug e outras líderes feministas, Hillary não estaria nesta disputa presidencial. Foram feministas como Bella, Betty Friedan e Gloria Steinem que abriram o caminho de Hillary e outras mulheres no Congresso. Bella Abzug se elegeu deputada por Nova York em 1970 com o slogan: O lugar da mulher é na Casa. Casa dos Deputados (House of Representatives). Foi fundadora do National Women's Political Caucus mas não se envolveu só em causas feministas. Foi uma das líderes do movimento contra a Guerra do Vietnã e estava lá encima na lista dos inimigos de Nixon. Bella tinha temperamento diferente de Hillary. É possível perceber faíscas de ódio nos olhos da senadora democrata mas ela não explode e isto é um dos motivos que enfurecem os conservadores. Vê-la em silêncio, humilhada mas solidária com o marido traidor negando que teve relações com "aquela mulher". Bella era explosiva. Norman Mailer dizia que ela intimidava tanto que só de entrar no táxi e dar o endereço, a voz dela tirava a gordura do pescoço do motorista. Várias amigas tinham medo dela e, quando Bella endossava um projeto de lei, às vezes afastava de 20 a 30 votos. Tinha ótimas relações com o marido, inclusive sexuais, mas na outra "casa", em Washington, não fez bons amigos. Hillary e Bella se conheciam, a senadora apreciava a firmeza da deputada de Nova York, mas nunca foram íntimas. Hillary conta que nas viagens internacionais muitas vezes era apresentada a uma líder local, com a introdução: "Esta é nossa Bella". Era sempre uma fera. Bella Abzug morreu há dez anos e ela, que jamais fraquejou em público, talvez chorasse de felicidade com a belíssima vitória de Hillary em New Hampshire. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.