Bellucci estreia com vitória contra Golubev em Roland Garros

O brasileiro, cabeça-de-chave 23 do segundo Grand Slam da temporada, terá como adversário na próxima fase em Paris o italiano Andreas Seppi, número 51 do mundo. A partida será na quarta-feira.

Bellucci, que tem como melhor resultado em torneios do Grand Slam as oitavas de final do Aberto da França no ano passado, precisou de paciência e bastante esforço físico para vencer Golubev, número 45 do ranking, numa partida de 3 horas e 18 minutos.

O brasileiro perdeu a chance de fechar o jogo em sets seguidos ao ser derrotado no tiebreak do terceiro set por 7-4, mas recuperou-se no desempate da parcial seguinte, vencido por 7-5.

Seppi, o próximo adversário do brasileiro, passou pelo russo Teymuraz Gabashvili por 6-3, 7-5 e 7-5 em sua estreia.

Numa eventual terceira rodada, o adversário provável de Bellucci é o francês Richard Gasquet, 13o pré-classificado mas que nunca chegou às oitavas de final no Grand Slam disputado em seu país.