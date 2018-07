Bellucci vence Dimitrov a vai à final no torneio de Gstaad O tenista brasileiro Thomaz Bellucci garantiu neste sábado o direito de disputar o título do torneio de Gstaad, na Suíça, ao vencer na semifinal deste sábado o búlgaro Grigor Dimitrov por dois sets a zero, com duplo 7-6 e 7-6.