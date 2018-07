Belluzzo: ''Não leio obras menores'' Luiz Gonzaga Belluzzo procurou evitar polêmica com Muricy Ramalho e Vanderlei Luxemburgo. Horas depois da demissão, Muricy disse ao blog do jornalista Paulo Vinícius Coelho que faltou ousadia ao clube e que "o time que está aí não dá". "Ele só falou que o time não estava completo, que faltavam algumas contratações. E concordo com ele", afirmou o presidente. "O Muricy reclamou da demora de atacantes. Do meio para trás, gostou do que contratamos."