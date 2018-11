Belo Horizonte prorroga vacinação contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os idosos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças de seis meses a dois anos devem buscar os 147 centros de saúde de Belo Horizonte. A campanha de vacinação também foi prorrogada em todo o Estado de São Paulo até o dia 20.

Balanço parcial da campanha mostra que 10 milhões de pessoas se vacinaram em todo o Brasil do início da campanha até a manhã de hoje. O número representa 34,5% do público-alvo, que é de aproximadamente 30 milhões de pessoas.

A meta do Ministério de Saúde era vacinar 80% dessa população, ou 24 milhões de pessoas, até amanhã. Este ano, a campanha está vacinando crianças com entre seis meses e dois anos, gestantes em qualquer período da gravidez, trabalhadores dos serviços de saúde, idosos com mais de 60 anos e povos indígenas.

Segundo o Ministério, todas as doses da vacina já foram distribuídas pelos municípios brasileiros e cabe a cada um deles decidir se dará ou não continuidade à campanha por um período maior que o previsto.