Belo Horizonte recebe exposição nacional A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Manga-larga Marchador (ABCCMM) realizará, de 16 e 25, em Belo Horizonte (MG), a 28ª Exposição Nacional do Cavalo Manga-larga Marchador. O evento reunirá 1.400 animais, que participarão de julgamentos em pista, provas funcionais e leilões. Estão programados cinco leilões, com média de 50 lotes cada. De acordo com os organizadores, cerca de 600 expositores de todo o Brasil participarão do evento.